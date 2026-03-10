Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi duyuruya göre, MCARD payları 11 Mart 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin dahil olacağı endeksler ise şu şekilde açıklandı:

BIST Tüm ve BIST Tüm-100

BIST Ana ve BIST Halka Arz

BIST Katılım Tüm

BIST Teknoloji ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı

BIST Bilişim ve BIST İstanbul

Endeks hesaplamalarında şirketin toplam pay sayısı 92.600.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak baz alınacak.

REKOR TALEP: BİREYSEL YATIRIMCIYA 10 LOT DÜŞTÜ

Kısa süre önce sonuçları paylaşılan halka arzda yatırımcıların yoğun ilgisi dikkat çekmişti. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,4 katına ulaşan toplam talep, dağıtılan pay miktarını da kısıtlı tuttu.

Dağıtım Miktarı: Halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 10 lot hisse dağıtımı yapıldı.

Satış Tutarı: Satışa sunulan 18 milyon 900 bin TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara başarıyla dağıtıldı.

