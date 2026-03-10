Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününe jeopolitik risklerin gölgesinde ancak umut verici bir yükselişle başladı.

İran merkezli gelişmelerle sarsılan küresel piyasalar, güvenli liman arayışını sürdürürken, sarı metal hem ons hem de gram bazında yukarı yönlü ivmesini koruyor.

FİZİKİ ALTIN ALIMLARINDA HAREKETLİLİK ARTTI

Sabah saatlerinde altının gramı, 7 bin 333 liradan, çeyrek altın 12 bin 350 liradan ve Cumhuriyet altını ise 48 bin 850 liradan kayda geçti.

İlerleyen saatlerde fiziki altın alımlarında hareketlilik arttı. Saat 12.45 itibarıyla Kapalıçarşı’da gram altın 7.475 TL’den alıcı buldu.

TRUMP’IN "BARIŞ" SİNYALİ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile olan gerilime dair yaptığı "Savaş çok yakında bitecek" açıklaması, piyasalarda beklenmedik bir zincirleme reaksiyon başlattı.

• Petrol ve Enflasyon İlişkisi: Savaşın sona ereceğine dair beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, bu durum küresel enflasyonist endişeleri hafifletti.

• Merkez Bankaları Beklentisi: Enflasyon baskısının azalmasıyla birlikte, merkez bankalarının (özellikle Fed) faiz artırım döngüsünü sonlandıracağı hatta indirime gidebileceği öngörüsü altına olan talebi körükledi.

• Doların Geri Çekilmesi: Dolardaki gevşeme, altına girişleri hızlandırarak gram fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.