Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Güner, sektöre ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin altın ticaretinde daha rekabetçi bir modele geçmesi gerektiğini söyledi. Güner, Dubai’de uygulanan sisteme benzer bir yapının devreye alınması halinde özellikle Laleli piyasasının ciddi ivme kazanabileceğini ifade etti.

“DUBAI’DE İŞLEYEN SİSTEM TÜRKİYE’DE DE KURULABİLİR”

Ayhan Güner, Dubai’nin küresel altın ticaretinde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, burada uygulanan modelin ticareti hızlandırdığını ve uluslararası akışı kolaylaştırdığını dile getirdi. Türkiye’de de benzer bir sistemin hayata geçirilmesi halinde İstanbul’un bölgesel bir mücevher üssüne dönüşebileceğini savundu. Güner’e göre, özellikle Afrika ve Orta Doğu kaynaklı altın akışının Türkiye üzerinden ticarete kazandırılması mümkün olabilir.

“LALELİ UÇAR”

Güner, mevcut kota ve düzenlemeler nedeniyle sektörün zorlandığını belirterek, yeni bir modelle ticaretin canlanacağını söyledi. Bu sistemin kurulması halinde Laleli başta olmak üzere İstanbul’daki mücevher ticaret merkezlerinin hareketleneceğini vurguladı.

“Bu yapı devreye girerse Laleli uçar” değerlendirmesinde bulunan Güner, sektörün 25–30 milyar dolarlık ek ticaret hacmine ulaşabileceğini ifade etti.

VERGİ VE DÜZENLEME UYARISI

Güner ayrıca ham elmas tarafında gündeme gelen ek vergi yükünün üretim ve ihracata zarar verebileceğini söyledi. Mücevher ihracatının zaten jeopolitik gelişmelerden etkilendiğini belirten Güner, yeni maliyet artışlarının sektörü daha da zorlayacağını dile getirdi. Sektör temsilcilerine göre Dubai benzeri bir model, Türkiye’yi yeniden bölgesel altın ticaretinde güçlü bir oyuncu haline getirebilir. Ancak bunun için kota, vergi ve gümrük süreçlerinde düzenleme yapılması gerektiği ifade ediliyor. 30 milyar dolarlık HEDEF ise, atılacak adımların kapsamına bağlı görünüyor.