Yulia Zeng'in haberine göre enerji piyasalarındaki şok dalgası, finansal piyasalarda zincirleme bir reaksiyona neden oldu. Petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yaklaşması, enflasyon beklentilerini yükselterek Fed’in faiz indirimlerini engelleyeceği yönündeki kaygıları artırdı. Bu durum, faizsiz bir varlık olan altının cazibesini azaltırken, ABD dolarının küresel piyasalardaki hakimiyetini pekiştirdi.

"ENFLASYON CANAVARI" DOLARI BESLİYOR

Vantage Markets Analisti Hebe Chen, altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenini güçlü dolara bağlıyor. Chen, "Petrolün 100 doları aşmasıyla başlayan enerji şoku, enflasyon beklentilerini yükseltti. Bu durum doları güçlendirirken altın fiyatlarını doğrudan baskıladı," değerlendirmesinde bulundu.

Tradu.com Kıdemli Piyasa Analisti Nikos Tzabouras ise bu süreçte ABD dolarının güvenli liman yarışında altını geride bıraktığını belirterek, Fed’in yüksek faiz oranlarını koruyacağı beklentisinin altının zayıflamasındaki ana etken olduğunu vurguladı.

LİKİDİTE KRİZİ SATIŞLARI TETİKLEDİ

Küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düzeltmeler, kurumları bir likidite kriziyle karşı karşıya bıraktı. OCBC Bank Stratejisti Christopher Wong, kurumların teminat tamamlama çağrılarını (margin call) karşılamak için altın dahil nakde dönebildikleri her varlığı sattığını belirtti. Wong, "Bu aşama geçtikten sonra jeopolitik belirsizlikler, güvenli liman arayışındaki altın alımlarını tekrar destekleyecektir," dedi.

UZMANLAR İYİMSER: "SAĞLIKLI BİR KONSOLİDASYON"

Kısa vadeli oynaklığa rağmen piyasanın deneyimli isimleri altın konusunda umudunu yitirmiş değil. Money Metals Exchange Genel Müdürü Hiren Chandaria, mevcut geri çekilmeyi "yükseliş piyasası içindeki sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendiriyor.

Chandaria'ya göre, makro ve yapısal destek faktörleri güçlü kalmaya devam ediyor. Bu nedenle fiyatlardaki düşüşlerin, yeni alıcıları piyasaya çekerek uzun vadeli toparlanma trendini desteklemesi bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.