İran ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından petrol üretimi ve lojistiği ağır darbe aldı. Irak’ın petrol üretiminin günlük 2 milyon varil azalması ve Hürmüz Boğazı’nın kilitlenmesi fiyatları uçurdu:

• Brent Petrol: 27 Şubat'tan bu yana yüzde 56,6 artarak 114,3 dolara ulaştı ve son 4 yılın zirvelerini zorlamaya başladı.

• Doğal Gaz: NYMEX borsasında fiyatlar yüzde 18,3 değer kazanarak 3,4 dolara fırladı.

GÜMÜŞTE "HAFTALIK BOZGUN": YÜZDE 11,14 KAYIP

Güvenli liman arayışının aksine gümüş fiyatları güçlenen dolar ve artan enflasyonist baskıların gölgesinde kaldı.

Güncel verilere göre ons gümüş fiyatı 83,38 dolar seviyesine geriledi.

• Haftalık Sert Düşüş: Gümüş, son bir haftalık süreçte yatırımcısına yüzde 11,14 oranında kaybettirdi.

• Aylık ve Yıllık Durum: Haftalık bazdaki sert düşüşe rağmen gümüş, aylık bazda yüzde 7,62, yıllık bazda ise hala yüzde 156,68 gibi devasa bir getiri oranını koruyor.

• Değerli Metal Grubu: Altın yüzde 3,2, platin yüzde 10,7 ve paladyum yüzde 11,7 oranında değer kaybetti.

Enerji maliyetlerindeki bu devasa sıçrama, merkez bankalarının "yüksek faiz" politikasını beklenenden daha uzun süre sürdürmesine neden olabilir.

Bu durum, gümüş ve altın gibi faiz getirmeyen metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.