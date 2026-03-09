Orta Doğu'da ikinci haftasına giren çatışmaların küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, risk algısını da yukarı taşıdı. Enerji fiyatlarında görülen sert yükseliş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar küresel piyasalarda temkinli bir havaya yol açarken, Türkiye'nin risk priminde de yükseliş görüldü.

TÜRKİYE'NİN CDS'İ 5 AYIN ZİRVESİNDE

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 3 baz puan artarak 262 baz puana yükseldi. Böylece Türkiye'nin risk primi Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Türkiye'nin CDS primi Aralık ayı başında 233 baz puana kadar gerileyerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

ENERJİ FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların etkisiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Enerji fiyatlarındaki artışın ekonomiler üzerinde ek maliyet baskısı yaratabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi, enerji piyasalarındaki endişeleri daha da artırdı.

BÖLGE ÜLKELERİNİN CDS'LERİ DE YÜKSELDİ

Jeopolitik risklerin artması bölgedeki diğer ülkelerin risk primlerine de yansıdı.

Suudi Arabistan'ın CDS'i Cuma gününden bu yana 4 baz puan artarak 93'e yükseldi ve 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Mısır'ın CDS'i 12 baz puan artışla 369 baz puana ulaştı.

Katar, Abu Dabi ve Dubai'nin CDS primleri 4 baz puan yükselirken, Bahreyn'in CDS'i ise 23 baz puan artarak 281 baz puana çıktı. Böylece Bahreyn'in risk primi Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

Finansal piyasalarda önemli göstergelerden biri olan CDS (kredi risk primi), bir ülkenin veya kurumun borcunu ödeyememe riskine karşı yatırımcıların talep ettiği sigorta maliyetini ifade ediyor.

CDS priminin yükselmesi, yatırımcıların ilgili ülkenin veya kurumun kredi riskini daha yüksek gördüğünü gösterirken, CDS'in düşmesi ise risk algısının azaldığına işaret ediyor.

Ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketlilik gibi birçok faktör CDS seviyeleri üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle CDS, yatırımcılar için risk algısını gösteren önemli bir barometre olarak kabul ediliyor.