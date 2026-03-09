Akın Tekstil’in işlem sırası 16 Şubat 2026 tarihinde seans öncesinde geçici olarak durdurulmuştu.

Durdurma gerekçesi olarak, şirketin finansal tablolarını yasal süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletmemesi gösterilmişti.

HİSSELER TABANDA

Yatırımcıların merakla beklediği açıklama bu sabah Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapıldı. Borsa yönetiminden gelen bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"ATEKS.E sırası, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) durdurmaya konu finansal raporlarının yayınlanmış olması nedeniyle 09/03/2026 seans başlangıcıyla birlikte yeniden işleme açılacaktır."

ATEKS payları, işlemlere başladığı ilk günden tabana oturarak 98,05 lira seviyesine geriledi.