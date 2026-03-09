İş Yatırım aracılığıyla TSI 13.19 itibarıyla gerçekleştirilen alımlarda demir-çelik ve enerji sektörleri ön plana çıkıyor:

EREGL: 283.659.030,44 TL net hacim ve %17,47 pay ile en çok tercih edilen hisse oldu (Maliyet: 27,852 TL).

TUPRS: 78.202.475,25 TL net hacimle ikinci sırada yer alıyor (Maliyet: 283,972 TL).

OTKAR: 59.425.188,25 TL net hacim kaydedildi (Maliyet: 356,102 TL).

CWENE: 51.712.696,82 TL net hacimle portföye eklendi (Maliyet: 28,719 TL).

BTCIM: 42.700.845,40 TL net hacimle işlem gördü (Maliyet: 5,185 TL).

Kaynak: Forinvest

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

İŞ YATIRIM NET SATIM VERİLERİ

Aynı dönemde kurumun en çok satış gerçekleştirdiği kağıtlar ise bankacılık endeksi ağırlıklı oldu:

AKBNK: -810.201.467,05 TL net hacim ve %29,69 pay ile en yüksek satış baskısının yaşandığı hisse (Maliyet: 70,247 TL).

YKBNK: -252.744.225,54 TL net satış hacmi (Maliyet: 33,608 TL).

ISCTR: -217.666.971,98 TL net satış hacmi (Maliyet: 13,441 TL).

KTLEV: -173.826.350,10 TL net satış hacmi (Maliyet: 57,45 TL).

ASELS: -132.195.536,50 TL net satış hacmi (Maliyet: 326,316 TL).

Güncel verilere göre İş Yatırım'ın toplam net hacmi -1.105.253.608 TL seviyesinde seyrediyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.