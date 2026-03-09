Orta Doğu’dan gelen haber akışıyla birlikte Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir hakim. BIST 100 endeksi kayıpların derinleşmesiyle 12.561 puana kadar gerilerken, piyasanın genelindeki düşüş eğilimine rağmen iki endeks pozitif bölgede kalmayı sürdürüyor.

TİCARET ENDEKSİ (XTCRT) DİRENİYOR

Günün öne çıkan sektörlerinden olan Ticaret endeksi, yazım sırasında %0,18 oranında sınırlı bir yükselişle 28.836,26 puandan işlem gördü. Endeks bazında pozitif ayrışmayı sağlayan ana hisseler ise şu şekilde sıralandı:

MEPET: TSI 10.14 itibarıyla %9,97’lik yükselişle tavan fiyata yaklaşarak 29,56 TL seviyesinden işlem gördü.

ARZUM: %4,69 değer kazanarak 2,68 TL seviyesine yükseldi.

KIMMR: %3,92’lik primle 16,11 TL üzerinden el değiştirdi.

FİNANSAL KİRALAMA (XFINK) ENDEKSİNDE %2’Yİ AŞAN YÜKSELİŞ

Günün en güçlü performanslarından birini sergileyen Finansal Kiralama (XFINK) endeksi, yazım sırasında %2,3 oranında yükselişle 48.838,24 puana ulaştı.

Bu endekste lokomotif görevi gören hisse ise DSTKF oldu. %2,83 oranında değer kazanan paylar, yazım sırasında 1.779 TL seviyesinden alıcı buldu.

