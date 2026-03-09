En dikkat çeken alım AKBNK tarafında gerçekleşti. 232 milyon dolarlık net alımla listenin zirvesine yerleşen hisse, yabancı ilgisinin bankacılık sektöründe yoğunlaştığını gösterdi.

Onu 128 milyon dolarla EREGL, 111 milyon dolarla YKBNK izledi.

Bankacılık tarafında ayrıca ISCTR’de 93 milyon dolarlık net alım görülürken, finans dışı tarafta ASTOR (102 milyon dolar) ve IEYHO (98 milyon dolar) dikkat çekti.

Otomotiv ve tüketim tarafında ise FROTO, AEFES ve MGROS yabancıların tercih ettiği diğer hisseler arasında yer aldı.

Bu tablo, özellikle banka hisselerinde yeniden bir “risk alma” iştahının başladığı yorumlarına neden oldu.

SANAYİ VE HAVACILIKTA ÇIKIŞ

Öte yandan yabancı yatırımcı bazı büyük ölçekli hisselerde satış tarafında konumlandı.

Listenin başında 182 milyon dolarlık satışla TUPRS yer aldı. Enerji ve rafineri tarafındaki bu çıkış dikkat çekerken,

77 milyon dolarla BIMAS,

60 milyon dolarla SAHOL,

57 milyon dolarla PGSUS satış tarafında öne çıktı.

Gayrimenkul tarafında EKGYO, sanayi tarafında SASA, SISE ve OYAKC’de de net yabancı çıkışı görüldü.

SEKTÖREL AYRIŞMA MESAJI

Veriler, yabancı yatırımcının banka hisselerinde pozisyon artırırken; enerji, perakende ve bazı sanayi hisselerinde kar realizasyonuna gittiğini gösteriyor.

Bu hareket, “faiz – enflasyon – bilanço” üçgeninde bankaların yeniden cazip bulunduğu; buna karşılık son dönemde güçlü performans gösteren bazı hisselerde ise risk azaltımına gidildiği şeklinde yorumlanıyor.

Önümüzdeki günlerde yabancı takas oranındaki değişim ve banka hisselerinin endeks üzerindeki etkisi, BIST’in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.