Borsa İstanbul'da işlem gören bazı şirketler, 2 Mart – 6 Mart 2026 haftasında hisse geri alım programlarını sürdürdü. Söz konusu dönemde 12 şirket geri alım işlemleriyle öne çıkarken, yapılan işlemler yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

EN YÜKSEK GERİ ALIM LOGO'DAN

İlgili haftada gerçekleştirilen geri alımlar içinde en yüksek tutarlı işlem 22,20 milyon TL ile Logo Yazılım (LOGO) tarafından gerçekleştirildi.

Logo'yu 21,61 milyon TL ile Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) ve 15,77 milyon TL ile Escar Filo (ESCAR) takip etti. Bu şirketler haftanın en yüksek geri alım yapan şirketleri arasında yer aldı.

GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

2–6 Mart haftasında öne çıkan geri alım tutarları şu şekilde gerçekleşti:

Logo Yazılım (LOGO) — 22,20 milyon TL

Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) — 21,61 milyon TL

Escar Filo (ESCAR) — 15,77 milyon TL

Orge Enerji (ORGE) — 15,42 milyon TL

Konya Kağıt (KONKA) — 11,60 milyon TL

Enerya Enerji (ENERY) — 7,71 milyon TL

Net Holding (NTHOL) — 6,59 milyon TL

Koç Metalurji (KOCMT) — 4,83 milyon TL

Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) — 3,59 milyon TL

Global Yatırım Holding (GLYHO) — 3,31 milyon TL

DAGI Giyim (DAGI) — 2,32 milyon TL

Büyük Şefler Gıda (BIGCH) — 2,17 milyon TL

ŞİRKETLER NEDEN GERİ ALIM YAPAR?

Hisse geri alımı, şirketlerin piyasa değerini desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla başvurduğu stratejilerden biri olarak öne çıkıyor.

Şirketler genellikle fiyatlardaki aşırı oynaklığı azaltmak, hissedarlarına dolaylı nakit desteği sağlamak veya kasadaki atıl fonları değerlendirmek için geri alım programı uyguluyor.

Ayrıca geri alımlar, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse başına kâr (EPS) oranını artırabiliyor. Bu durum da orta vadede hisse fiyatlarını destekleyen bir etki yaratabiliyor.