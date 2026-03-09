Borsa İstanbul'da bazı şirketler, 2 – 6 Mart 2026 haftasında yaptıkları hisse geri alım işlemleriyle dikkat çekti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre söz konusu dönemde 12 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirdi. Haftanın en yüksek tutarlı geri alımı ise LOGO Yazılım'dan geldi.
EN YÜKSEK GERİ ALIM LOGO'DAN
İlgili haftada gerçekleştirilen geri alımlar içinde en yüksek tutarlı işlem 22,20 milyon TL ile Logo Yazılım (LOGO) tarafından gerçekleştirildi.
Logo'yu 21,61 milyon TL ile Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) ve 15,77 milyon TL ile Escar Filo (ESCAR) takip etti. Bu şirketler haftanın en yüksek geri alım yapan şirketleri arasında yer aldı.
GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
2–6 Mart haftasında öne çıkan geri alım tutarları şu şekilde gerçekleşti:
Logo Yazılım (LOGO) — 22,20 milyon TL
Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) — 21,61 milyon TL
Escar Filo (ESCAR) — 15,77 milyon TL
Orge Enerji (ORGE) — 15,42 milyon TL
Konya Kağıt (KONKA) — 11,60 milyon TL
Enerya Enerji (ENERY) — 7,71 milyon TL
Net Holding (NTHOL) — 6,59 milyon TL
Koç Metalurji (KOCMT) — 4,83 milyon TL
Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) — 3,59 milyon TL
Global Yatırım Holding (GLYHO) — 3,31 milyon TL
DAGI Giyim (DAGI) — 2,32 milyon TL
Büyük Şefler Gıda (BIGCH) — 2,17 milyon TL
ŞİRKETLER NEDEN GERİ ALIM YAPAR?
Hisse geri alımı, şirketlerin piyasa değerini desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla başvurduğu stratejilerden biri olarak öne çıkıyor.
Şirketler genellikle fiyatlardaki aşırı oynaklığı azaltmak, hissedarlarına dolaylı nakit desteği sağlamak veya kasadaki atıl fonları değerlendirmek için geri alım programı uyguluyor.
Ayrıca geri alımlar, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse başına kâr (EPS) oranını artırabiliyor. Bu durum da orta vadede hisse fiyatlarını destekleyen bir etki yaratabiliyor.