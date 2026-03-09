Şubat 2024’te TCMB Başkanlığı görevinden ayrılan Hafize Gaye Erkan’ın yeni adresi resmen duyuruldu.

Erkan, küresel ölçekte geniş bir iştirak ağına sahip olan Fairfax Financial Holdings bünyesindeki "Banking & FinTech" birimine Başkan olarak atandı.

Bu yeni görev kapsamında Erkan; şirketin dünya genelindeki bankacılık operasyonları ile hızla büyüyen finansal teknolojiler (FinTech) alanındaki stratejik vizyonuna yön verecek.

İKİ YILLIK SÜREÇ SONA ERDİ

Haziran 2023’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önerisiyle göreve gelen Erkan, yaklaşık sekiz ay süren Merkez Bankası liderliğinin ardından koltuğunu Fatih Karahan’a devretmişti.

Görevden ayrılan TCMB ve BDDK yöneticilerine tanınan "iki yıl boyunca maaş alma" hakkı çerçevesinde Erkan'a yapılan ödemeler, geçtiğimiz ay itibarıyla tamamlanmıştı.

Maaş ödemelerinin sona ermesinin hemen ardından gelen bu atama, Erkan’ın kariyerine yeniden küresel finans arenasında devam edeceğinin tescili oldu.

FAİRFAX VE PREM WATSA FAKTÖRÜ

Erkan’ın yeni çatısı olan Fairfax Financial Holdings, 1985 yılında ünlü yatırımcı Prem Watsa tarafından kuruldu.

Küçük bir sigorta şirketinden küresel bir yatırım imparatorluğuna dönüşen Fairfax, bugün dünya çapında sigorta ve reasürans başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteriyor.

ABD’deki parlak bankacılık kariyerini Türkiye’deki merkez bankacılığı deneyimiyle birleştiren Hafize Gaye Erkan’ın, Fairfax’ın teknolojik dönüşüm ve bankacılık stratejilerinde nasıl bir fark yaratacağı uluslararası piyasalar tarafından da yakından takip edilecek.