JPMorgan, yayınladığı son raporunda Orta Doğu’daki çatışmaların küresel büyümede daralma ve parasal sıkılaşma risklerini tetiklediğini belirtti. 2022 yılındaki benzer kriz döneminde Avrupa metal ve madencilik hisselerinde yaşanan yüzde 40’lık sert düşüşü hatırlatan banka, portföy tercihlerinde stratejik değişikliğe gitti.

BİRÇOK DEV ŞİRKETİN NOTU "AĞIRLIĞINI AZALT"A İNDİRİLDİ

Daha önceki raporlarda pozitif görünüme sahip olan pek çok şirket, yeni risk analiziyle birlikte liste dışı kaldı veya notu düşürüldü. İşte JPMorgan’ın güncel tavsiyeleri:

Notu Sert Düşenler: Daha önce "ağırlığını artır" olarak sınıflandırılan First Quantum, ArcelorMittal ve Voestalpine için tavsiye notu "ağırlığını azalt" seviyesine çekildi.

Görünümü Zayıflayanlar: Antofagasta ve Rio Tinto hisseleri "nötr" seviyesine gerilerken; Anglo American ve Lundin Mining’in notları da "ağırlığını azalt"a indirildi.

ALTIN VE ALÜMİNYUM ÜRETİCİLERİ POZİTİF AYRIŞIYOR

Demir-çelik ve genel madencilik şirketleri küresel talep daralması ve fiyat baskıları nedeniyle baskı altında kalırken, bazı sektör oyuncuları gücünü korumaya devam ediyor. Banka; Fresnillo, Anglogold ve Norsk Hydro için "ağırlığını artır" tavsiyesini sürdürerek, altın ve alüminyum üreticilerinin mevcut kriz ortamında daha dirençli kalacağını öngörüyor.

SEKTÖRDE "2022" KORKUSU

Analistler, Orta Doğu krizinin enerji maliyetlerini artırması ve tedarik zincirlerini bozma ihtimalinin, madencilik sektörü üzerinde kalıcı bir baskı oluşturabileceği konusunda birleşiyor. JPMorgan'ın bu hamlesi, piyasalarda madencilik hisselerine yönelik daha temkinli bir duruşun sinyali olarak yorumlanıyor.

