ABD’de 2019 yılından bu yana devam eden ve kamuoyunda “Halkbank davası” olarak bilinen süreçte önemli bir gelişme yaşandı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen davada, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile ABD Adalet Bakanlığı arasında ertelenmiş kovuşturma anlaşması (Deferred Prosecution Agreement) sağlandığı açıklandı.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Söz konusu anlaşma, davanın doğrudan hükümle sonuçlanması yerine belirli şartlar çerçevesinde askıya alınmasını ifade ediyor. Anlaşmanın detaylarının ilerleyen duruşmalarda netleşmesi bekleniyor.

Halkbank, İran yaptırımlarının delinmesine aracılık ettiği iddialarıyla yargılanıyordu. Süreç hem finans piyasaları hem de Türkiye–ABD ilişkileri açısından yakından takip ediliyordu.

Borsa İstanbul’da İlk Tepki

Gelişmenin ardından HALKB hisselerinde güçlü alımlar görüldü, ancak hisse tavan olmadı. Gün içi işlemlerde yukarı yönlü sert fiyatlamalar dikkat çekerken, bankacılık endeksi genelinde de toparlanma eğilimi izlendi.

Piyasa tarafında yorumlar, uzun süredir devam eden hukuki belirsizliğin azalmasının banka hisseleri üzerindeki risk primini düşürebileceği yönünde yoğunlaşıyor. Ancak anlaşmanın finansal şartları ve olası yükümlülükleri netleşmeden kalıcı fiyatlama yapmak için erken olduğu belirtiliyor.

Belirsizlik Tamamen Bitti mi?

Uzmanlara göre dava sürecinin bu aşamaya gelmesi önemli bir eşik. Ancak anlaşma kapsamındaki şartlar, olası ceza veya yükümlülükler netleşmeden “tam kapanış” yorumları yapmak için erken.

Önümüzdeki günlerde hem mahkeme süreci hem de bankadan gelebilecek resmi açıklamalar fiyatlamada belirleyici olacak.