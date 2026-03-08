Küresel finans devleri Bank of America ve Morgan Stanley, gelişen piyasalara yönelik strateji notlarında Türkiye varlıklarına dair seçici bir yaklaşım benimsedi. Analizlerde, endeks genelinden ziyade sektör bazlı fırsatların öne çıkabileceği vurgulandı. Uzmanlara göre Borsa İstanbul’da yeni bir yükseliş dalgası başlayacaksa, bunun öncülüğünü “geri kalmış ama hikâyesi güçlenen” sektörler yapabilir.

ENERJİ SEKTÖRÜ: DİPTEN DÖNÜŞ SENARYOSU GÜÇLENİYOR

Enerji tarafı uzun süredir baskı altında seyrediyor. Ancak küresel emtia fiyatlarındaki oynaklık, elektrik fiyat ayarlamaları ve yenilenebilir yatırımların artışı sektöre yeniden dikkat çekmeye başladı. Analist değerlendirmelerinde şu unsurlar öne çıkıyor:

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yukarı yönlü riskler

Elektrik üreticilerinde olası marj toparlanması

Teknik olarak dip bölgelerde oluşan sıkışma

Eğer hacimli bir kırılım gelirse, enerji hisselerinin endeksten pozitif ayrışabileceği ifade ediliyor. Özellikle elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji tarafında yatırımcı ilgisinin arttığı belirtiliyor.

GIDA SEKTÖRÜ: ENFLASYON ORTAMINDA GÜÇLÜ DURUYOR

Yüksek enflasyon ortamında fiyatlama gücü olan sektörler daha dirençli kalabiliyor. Gıda şirketleri, maliyet artışlarını satış fiyatlarına daha hızlı yansıtabilmeleri sayesinde nakit akışlarını koruyabiliyor. Morgan Stanley tarafında yapılan değerlendirmelerde, iç talep dinamikleri güçlü olan ve defansif karakter taşıyan sektörlerin küresel dalgalanmalarda daha güvenli liman olarak görülebileceği ifade edildi.

Gıda tarafında öne çıkan başlıklar:



Güçlü iç tüketim

Fiyat geçişkenliği

Dalgalı piyasalarda defansif yapı

Bu durum, olası bir sektörel rotasyonda gıda hisselerinin ilk etapta hareketlenmesine zemin hazırlayabilir.

YABANCI AKIMI VE HACİM BELİRLEYİCİ OLACAK

Borsa İstanbul’da kalıcı bir ralli için yabancı yatırımcı hareketi kritik önem taşıyor. Son dönemde sınırlı da olsa artan yabancı takası, seçici alımların başladığına işaret ediyor olabilir.

Uzmanlara göre: Bankacılık sektörü eşlik etmezse yükseliş sınırlı kalabilir. Ancak enerji ve gıda tarafında güçlü hacim artışı gelirse, endeks içinde yeni bir liderlik değişimi yaşanabilir.

Özetle; küresel yatırım bankalarının değerlendirmeleri, BIST’te yeni bir dönemin sektör bazlı şekillenebileceğine işaret ediyor. Enerji ve gıda tarafında oluşabilecek hareket, önümüzdeki süreçte piyasanın yönünü belirleyebilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.