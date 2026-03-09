Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, güçlü dolar ve ABD tahvillerine yönelen fon akımları nedeniyle ons altında baskı sürerken, Goldman Sachs’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının kriz dönemlerinde 2008 benzeri güçlü bir toparlanma potansiyeli taşıdığına işaret etti.

İlk Etapta Baskı Artabilir

Son dönemde doların güçlenmesi ve ABD 10 yıllık tahvillerine talebin artması, ons altın fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Riskten kaçış dönemlerinde yatırımcıların bir kısmı doğrudan dolara ve ABD tahvillerine yönelirken, bu durum altına gidecek fon akışını sınırlıyor.

Uzmanlar, kriz anlarında büyük fonların zarar eden pozisyonlarını kapatmak için en likit varlıklarından biri olan altını satabildiğini, bunun da geçici düşüşlere yol açabildiğini hatırlatıyor.

2008’de Ne Olmuştu?

2008 küresel finans krizinin ilk aşamasında altın fiyatı sert gerilemişti. Mart 2008’de 1.000 doların üzerine çıkan ons altın, Lehman Brothers iflas sürecinde likidite ihtiyacı nedeniyle yaklaşık 700 dolar seviyelerine kadar çekilmişti.

Ancak süreç burada bitmedi. ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) faizleri sıfıra indirmesi ve parasal genişleme adımlarını başlatmasıyla birlikte dolar zayıflamış, reel faizler gerilemiş ve altın güçlü bir ralliye başlamıştı. 2011 yılında ons fiyatı 1.920 dolara kadar yükselmişti.

Goldman Sachs’ın değerlendirmesinde de benzer bir dinamiğe dikkat çekiliyor: Krizlerin ilk aşamasında nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışı görülebilir; ancak para politikası gevşediğinde ve reel faizler düştüğünde altın yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilir.

Kritik Eşik: Reel Faizler ve Fed Politikası

Analistler, altının orta ve uzun vadeli yönü açısından iki temel başlığa odaklanıyor:

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri

Fed’in olası faiz indirimi veya likidite adımları

Reel faizlerin gerilemesi ve doların güç kaybetmesi halinde altın fiyatlarında yeni bir yukarı dalga oluşabileceği belirtiliyor.

Teknik Görünüm Ne Diyor?

Ons altın 4 saatlik grafikte yükselen kanal yapısını koruyor. Fiyat şu an yaklaşık 5.100 dolar seviyesinde ve kanalın alt bandına yakın seyrediyor.

Destek Seviyeleri



5.000 dolar psikolojik eşik

4.820 dolar güçlü yatay destek

4.115 dolar majör destek bölgesi

5.000 dolar altında 4 saatlik kapanışların gelmesi halinde 4.820 dolar seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda düzeltme derinleşebilir.

Direnç Seviyeleri



5.200 – 5.250 dolar kısa vadeli direnç

5.450 – 5.600 dolar kanal üst bandı

6.009 dolar majör direnç

5.250 dolar üzerindeki kapanışlar, yeniden üst banda doğru hareketin önünü açabilir. Kanal yapısının yukarı kırılması halinde 6.000 dolar üzeri seviyeler yeniden gündeme gelebilir.

Yatırım tavsiyesi değildir.