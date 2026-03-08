Altın fiyatları 8 Mart 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve İran merkezli gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda güvenli liman talebi yeniden güçlenirken, gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 8 Mart 2026 güncel altın fiyatları...

İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekillenmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD-İsrail-İran merkezli gelişmeler, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açıyor.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin artmasının yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşıp altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden olduğunu belirtiyor.

8 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.434,92 TL
Tam altın: 50.108,90 TL
Çeyrek altın: 12.683,00 TL
Yarım altın: 25.367,00 TL
Gremse altın: 125.272,26 TL
Cumhuriyet altını: 50.578,00 TL
Ata altın: 51.674,81 TL
Ons altın: 5.262,74 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.301,06 7.301,96 % 1.68 23:59
Ons Altın / TL 227.061,56 227.143,80 % 1.67 23:59
Ons Altın / USD 5.153,12 5.153,76 % 1.5 23:59
Çeyrek Altın 11.681,69 11.938,71 % 1.68 23:59
Yarım Altın 23.290,37 23.877,42 % 1.68 23:59
Ziynet Altın 46.726,75 47.608,79 % 1.68 23:59
Cumhuriyet Altını 49.538,00 50.278,00 % 1.24 13:07
