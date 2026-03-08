İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekillenmeye devam ediyor. Son dönemde özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD-İsrail-İran merkezli gelişmeler, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açıyor.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin artmasının yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşıp altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden olduğunu belirtiyor.

8 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.434,92 TL

Tam altın: 50.108,90 TL

Çeyrek altın: 12.683,00 TL

Yarım altın: 25.367,00 TL

Gremse altın: 125.272,26 TL

Cumhuriyet altını: 50.578,00 TL

Ata altın: 51.674,81 TL

Ons altın: 5.262,74 dolar