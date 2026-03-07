Haftalık tabloda kırmızı rengin hakim olduğu bankacılık sektöründe, kayıplar çift haneli rakamlara ulaştı.

Özellikle dev bankaların hisselerindeki geri çekilme, endeks üzerinde aşağı yönlü ciddi bir baskı oluşturdu.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ

Haftalık bazda en dramatik düşüşü yaşayan bankalar şu şekilde sıralandı:

• Yapı Kredi: Yüzde 18,43’lük kayıpla listenin başında yer aldı.

• Akbank: Yüzde 17,86 değer kaybederek haftayı en çok kan kaybeden ikinci banka olarak tamamladı.

• Vakıfbank: Yüzde 16,26’lık düşüşle dikkat çeken bir diğer kurum oldu.

• Türkiye İş Bankası: Yüzde 15,91 oranında gerileyerek kayıplar kervanına katıldı.

• Garanti BBVA: Yatırımcısına yüzde 15,49 oranında kayıp yaşattı.

Banka hisselerindeki bu eş zamanlı düşüş, Borsa İstanbul genel endeksini de aşağı çeken ana faktörlerden biri oldu.

Yatırımcılar, haftalık yüzde 18’e varan bu erimenin ardından önümüzdeki günlerde tepki alımlarının gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.

