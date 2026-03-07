Hektaş (HEKTS) pay piyasasında 2 Mart - 6 Mart 2026 haftasını kapsayan aracı kurum dağılımı verilerine göre, hissede net para çıkışı gerçekleştiği gözlemlendi. Haftalık bazda satıcıların baskın olduğu tabloda, yabancı kurumların alım tarafındaki liderliği dikkat çekti.

HEKTAŞ'TA HAFTALIK GÖRÜNÜM: 3,9 MİLYON LOTLUK PARA ÇIKIŞI

Hektaş paylarında hafta boyunca gerçekleşen işlemlerde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. İlk 5 alıcı kurum toplamda 28.751.335 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun hacmi 32.653.138 lot olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, haftalık net para çıkışı -3.901.803 lot oldu.

ALICI TARAFINDA BANK OF AMERİCA ZİRVEDE

Hissede satış baskısına rağmen, en güçlü alım desteği yabancı kanadından geldi:

Bank of America: 2,895 maliyetle 11.860.138 lot net alım yaparak toplam alımların %28,74'ünü tek başına üstlendi.

Ak Yatırım: 8.329.431 lot (%20,18) ile ikinci sırada yer aldı.

Tacirler Yatırım: 4.101.188 lot (%9,94) alım gerçekleştirdi.

Yapı Kredi (%5,88) ve İş Yatırım (%4,93) alıcı listesinin diğer önemli kurumları oldu.

Kaynak: Forinvest

DENİZ VE BAŞKENT YATIRIM SATIŞLARDA BAŞROLÜ OYNADI

Haftanın en yoğun satışları ise yerli kurumlar üzerinden gerçekleşti:

Deniz Yatırım: Toplam satışların %26,03'ünü temsil eden -10.743.623 lot çıkış ile ilk sırada yer aldı.

Başkent Yatırım: -9.000.000 lot (%21,81) net satış yaptı.

Yatırım Finansman: -6.828.111 lot (%16,54) ile satış tarafında dikkat çekti.

Destek Yatırım (%8,11) ve İnfo Yatırım (%6,62) haftayı satıcılı kapatan diğer kurumlar oldu.

Haftalık veriler, Hektaş hissesinde yabancı kurumların (Bank of America) yoğun alım çabasına karşın, yerli aracı kurumlardan gelen daha güçlü satış dalgasının para çıkışına neden olduğunu ortaya koyuyor.

