Jeopolitik risklerin zirve yaptığı dönemlerde yatırımcının ilk sığınağı olan altın ve gümüş, bu hafta beklenen "agresif" yükselişi sergilemek yerine daha temkinli ve dalgalı bir seyir izledi.

ALTIN PİYASASI

• Ons Altın: Haftalık bazda yüzde 0,83 oranında sınırlı bir geri çekilme yaşayarak 5.153,44 seviyesinden kapandı.

• Gram Altın: İç piyasada gram altın, ons tarafındaki sakinliğe rağmen haftalık bazda yüzde 1,8 değer kaybıyla 7.301,96 TL seviyesine yerleşti. Ancak günlük bazda yakaladığı yüzde 1,68'lik yükseliş ivmesi, yeni hafta için toparlanma sinyali olarak yorumlandı.

GÜMÜŞ PİYASASI

• Ons Gümüş: Haftanın en çok zarar gören varlıklarından biri oldu. Haftalık yüzde 5,61 değer kaybeden ons gümüş, haftayı 83,86 seviyesinde noktaladı.

• Gram Gümüş: Yerel piyasada gümüşün gramı haftalık bazda yüzde 10,33 gibi keskin bir düşüş yaşasa da cuma günü yüzde 2,41 prim yaparak yatırımcısına nefes aldırdı ve 118,88 TL oldu.

EMTİA NEDEN TERS KÖŞE YAPTI?

Normal şartlarda savaştan beslenmesi beklenen emtiaların haftalık bazda eksiye geçmesi, piyasanın operasyonun ilk şokunu hızlı atlatması ve nakit koruma güdüsüyle açıklanıyor.

Ancak altının yıllık bazda yüzde 114, gümüşün ise yüzde 211'lik getirisi, uzun vadeli yatırımcının "güvenli liman" tercihinden vazgeçmediğini gösteriyor.

Cuma günü yaşanan yeşil kapanış, savaşın kalıcı fiyatlamasının başlangıcı mı yoksa sadece bir teknik tepki mi ilerleyen günlerde belli olacak. Yeni haftada gözler, İran’dan gelecek karşı hamleler ve ABD/İsrail cephesindeki operasyon takviminde.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.