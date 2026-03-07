Güne başlarken gram altın satış fiyatı 7.301,96 TL seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise küresel piyasalarda 5.153,60 Dolar seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ LİRA?

Hediyeleşme ve birikim amaçlı en çok tercih edilen türlerdeki son durum şu şekilde:

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 12.308,00 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı: 24.623,00 TL

CUMHURİYET VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

Yüksek tutarlı yatırımların adresi olan tam, Cumhuriyet ve gremse altın fiyatları ise şu rakamlarla piyasada yer buluyor:

Tam Altın Satış Fiyatı: 48.461,43 TL

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 49.021,00 TL

Gremse Altın Satış Fiyatı: 121.525,20 TL