Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, 7 Mart 2026 Cumartesi sabahında merakla araştırılıyor. Günün ilk saatlerinden itibaren hem döviz kurlarındaki değişimler hem de küresel ons fiyatındaki seyir, iç piyasadaki altın türlerini doğrudan etkiliyor.
Güne başlarken gram altın satış fiyatı 7.301,96 TL seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise küresel piyasalarda 5.153,60 Dolar seviyesinde seyrediyor.
ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ LİRA?
Hediyeleşme ve birikim amaçlı en çok tercih edilen türlerdeki son durum şu şekilde:
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 12.308,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 24.623,00 TL
CUMHURİYET VE GREMSE ALTIN FİYATLARI
Yüksek tutarlı yatırımların adresi olan tam, Cumhuriyet ve gremse altın fiyatları ise şu rakamlarla piyasada yer buluyor:
Tam Altın Satış Fiyatı: 48.461,43 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 49.021,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 121.525,20 TL