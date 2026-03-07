Kahraman, Gentaş Kimya'nın yaklaşık 25 yıllık bir sanayi kuruluşu olduğunu, formaldehit ve formaldehit bazlı reçineler üreten kimya şirketi olarak faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Yönetim ekibinin yaklaşık 30 yıldır halka açık bir şirketin yönetiminde görev yapan deneyimli kadrodan oluştuğunu vurgulayan Kahraman, bu deneyimin kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve sermaye piyasalarından sağlanan finansal güç açısından önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Ürünlerinin birçok sektörde kullanıldığını belirten Kahraman, "Yapı sektörü, orman ürünleri sektörü, döküm sektörü, otomotiv sektörü gibi farklı alanlarda ürünlerimiz, tüketicilerimize gerek direkt gerekse dolaylı olarak almış oldukları ürünlere değer katarak ulaşıyor." dedi.

"GENTAŞ KİMYA, BORÇSUZ VE NET NAKİT POZİSYONDA OLAN BİR ŞİRKET"

Şirketin halka arz sürecine de değinen Kahraman, "Gentaş Kimya, halka arzdan almış olduğu gelirlerle gerek ileriye dönük hem sürdürülebilirlik çalışmaları hem kurumsallaşma çalışmaları hem de tamamlanmış olan yatırımların -neredeyse yüzde 100 büyüme potansiyeline sahip kurulmuş bir kapasiteden bahsediyoruz- sermaye piyasalarından gelecek gelirle bu büyümenin ivmesinin çok hızlanacağını hedefliyoruz. Buna inanıyoruz ve bu motivasyonla halka arz olduk." diye konuştu.

Kahraman, Gentaş Kimya'nın borçsuz ve net nakit pozisyonda olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu gelirler, özellikle yatırımı tamamlanmış yeni ürünlerin pazarlara hızlı bir şekilde ulaşması, yeni pazarlar geliştirilmesi, AR-GE'nin daha da güçlendirilerek yeni ürünlerin geliştirilmesi anlamında yani şirketin bundan sonraki süreçte daha çok ürün bazında çok hızlı büyümesi amaçlı kullanılacak. Halka arz olurken de yatırımcılarımıza birtakım taahhütlerde bulunduk ki 2025 yılı göstergeleri, aslında bunun da ilk adımıydı."

Kahraman, bundan sonraki süreçte şirketlerinin gelecek 5 yıl içinde çift haneli büyümeye ve ihracat gelirlerini de yüzde 20'den yüzde 30 ve üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Halka arz sürecinin küresel gelişmeler açısından zorlu bir döneme denk geldiğine işaret eden Kahraman, buna rağmen yatırımcılardan güçlü talep gördüklerini dile getirdi.

Kahraman, "Şirketimizin güçlü yapısı yatırımcılarımızın nezdinde karşılık buldu ve bu 800 bin üzerinde yatırımcının talebiyle arzımızı kapattık. Sonuçlardan memnunuz. Bu vesileyle de tüm bize güvenen yatırımcılara teşekkür etmek istiyorum. Gentaş Kimya, bundan sonraki süreçte büyümeye, hızla büyümeye devam edecek. Hem kazanacak hem de yatırımcılarına kazandırmaya devam edecek." diye konuştu.