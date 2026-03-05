2025 yılı son çeyreği itibarıyla ENKA’nın net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,66 oranında devasa bir artış göstererek 156,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Çeyreklik bazda bakıldığında ise yüzde 6,59’luk bir yükseliş gözlemleniyor. Satışlardaki bu istikrarlı artış, şirketin global ve yerel projelerdeki etkinliğinin sürdüğünü kanıtlar nitelikte.

KARLILIK VE ÖZSERMAYE GÜCÜ

Raporda öne çıkan diğer kritik veriler ise şöyle:

• Net Kar: Yıllık bazda yüzde 46,5 artışla 36,18 milyar TL olarak gerçekleşti.

• FAVÖK: Yıllık yüzde 47,6 yükselişle 33,9 milyar TL'ye ulaştı.

• Özsermaye: Şirketin özsermayesi bir önceki yıla göre yüzde 33,6 artarak 373,2 milyar TL’ye dayandı. Özsermaye karlılığı ise yıllık bazda yüzde 11,09 seviyesinde gerçekleşerek verimliliğin korunduğunu gösterdi.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 104 GETİRİ

Piyasa performansına bakıldığında, ENKA hisselerinin (ENKAI) XU100 endeksine karşı ciddi bir pozitif ayrışma yaşadığı görülüyor.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 104,2 oranında getiri sağlayan hisse, aynı dönemde yüzde 56,2 getiri sunan XU100 endeksini adeta ikiye katladı.

Son kapanış fiyatı 93,05 TL olan hissenin, son bir yıl içindeki en yüksek seviyesi olan 104,70 TL’ye yakın seyretmesi dikkat çekiyor.

BORÇSUZ YAPI VE GÜÇLÜ NAKİT POZİSYONU

ENKA’nın en güçlü kaslarından biri olan "net borç" kalemindeki negatif durum (nakit fazlası), 2025 sonunda da devam etti.

Şirketin net borç pozisyonu -213,2 milyar TL seviyesinde olup, bu durum şirketin finansal risklere karşı son derece dirençli ve yeni yatırımlar için likit bir yapıda olduğunu teyit ediyor.

