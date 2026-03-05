Geçtiğimiz günlerde 2.000 dolarlık kritik psikolojik seviyenin altına sarkan Ethereum, ETF talebiyle birlikte hızla toparlandı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte yüzde 4,3 değer kazanan ETH, haber saati itibarıyla 2.130 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

YATIRIMCIYI HAREKETE GEÇİREN 3 TEMEL FAKTÖR

Analistler, bu ani talep artışını üç ana başlıkta özetliyor:

• Jeopolitik Riskler: Orta Doğu’daki gerilimler, yatırımcıları geleneksel varlıklardan "egemen olmayan" değer saklama araçlarına yönlendiriyor.

• Piyasa Dibine Dönüş: Bitcoin ve Ethereum'un zirveden yüzde 40, bazı altcoinlerin ise yüzde 70’ten fazla değer kaybetmesi, kurumsal sermaye için "ucuz alım" fırsatı yarattı.

• Düzenleyici İlerlemeler: ABD’deki regülasyon belirsizliğine rağmen atılan küçük adımlar, kurumsal güveni tazeliyor.

"FİYAT SPEKÜLASYONU DEĞİL, ALTYAPI YATIRIMI"

ORQO Group CEO'su Nick Motz, mevcut durumu sadece bir fiyat oyunu olarak görmüyor. Motz, kurumsal yatırımcıların artık "tokenizasyon altyapısına" odaklandığını ve mevcut fiyatları "yatırım yapmaya değer bir sıfırlama" olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

Öte yandan HashKey Group araştırmacısı Tim Sun, panik satışlarının sona ermesiyle piyasanın dip seviyelere ulaştığını ve kurumsal sermayenin "toparlanma pozisyonu" almaya başladığını vurguluyor.

GÖRÜNÜM: TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Velo verileri, CME tabanlı Ethereum opsiyonlarındaki işlem hacminin 2025 zirvelerine yaklaştığını gösterse de uzmanlar "erken zafer" ilan etmekten kaçınıyor.

Nick Motz, mevcut yükselişi "inanç odaklı bir girişten ziyade taktiksel bir rotasyon" olarak tanımlarken; Tim Sun, ana trendin tamamen döndüğünü söylemek için henüz erken olduğu konusunda uyarıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.