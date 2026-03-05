Bölgedeki varlığını tahkim eden Avrupa ülkeleri, eş zamanlı operasyonlar için düğmeye bastı:

• İspanya: Cristobal Colon fırkateynini bölgeye sevk ederek Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve Yunan donanmasına hava savunma desteği sağlayacak.

• İtalya: Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan donanmasının önümüzdeki günlerde yola çıkacağını parlamentoda resmen duyurdu.

• İngiltere: Başbakan Keir Starmer, Akrotiri saldırısı sonrası HMS Dragon savaş gemisi ve İHA savar donanımlı Wildcat helikopterlerinin adaya gönderildiğini açıkladı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE HAVA SAVUNMA KALKANI

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, saldırı sonrası adaya gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıslı mevkidaşı Vasilis Palmas ile bir araya geldi.

Healey, "İngiltere ile Kıbrıs arasındaki dostluk, İran tehditleri karşısında sarsılmazdır" mesajını vererek adanın hava savunma sistemlerinin güçlendirileceğini vurguladı.

This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ — John Healey (@JohnHealey_MP) March 5, 2026

AVRUPA’NIN YENİ KABUSU: TERÖR ENDİŞESİ GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇTİ

Brüksel’de bir araya gelen AB İçişleri Bakanları, savaşın kıta Avrupa’sına yansımalarını masaya yatırdı.

Toplantıdan çıkan ortak analiz, 2015-2016 yıllarındaki gibi büyük bir göç dalgasından ziyade, terör saldırısı riskinin zirve yaptığı yönünde.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, göç krizine karşı tedbirlerin alındığını ancak asıl önceliğin Avrupa'daki Amerikan ve Yahudi hedeflerine yönelik artan terör tehdidi olduğunu belirtti.