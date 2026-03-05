Saat 12:11 itibarıyla Bank of America’nın toplamda 156,6 milyon TL net satış pozisyonunda olduğu görülse de kurumun alış yönlü tercihleri dikkat çekici.

BofA'nın portföyüne en çok eklediği hisseler şunlar:

• TUPRS (Tüpraş): 601 milyon TL net hacim ve yüzde 24,22’lik oranla BofA’nın alış listesinde zirvede yer alıyor.

• ASELS (Aselsan): 218,8 milyon TL net alımla ikinci sırada.

• ASTOR (Astor Enerji): 129,7 milyon TL alış hacmiyle savunma ve enerjideki yabancı ilgisini kanıtlıyor.

• YKBANK (Yapı Kredi): 122,8 milyon TL net alımla bankacılık tarafında BofA'nın ana tercihi oldu.

SATIŞ TARAFINDA HAVACILIK VE DEMİR-ÇELİK BASKISI

BofA’nın satış tarafında ise havacılık ve sanayi devleri ön plana çıktı:

• THYAO (Türk Hava Yolları): 344,8 milyon TL net satışla en çok elden çıkarılan hisse konumunda.

• IEYHO (Işıklar Enerji): 234,4 milyon TL net satış hacmiyle listenin üst sıralarında.

• EREGL (Erdemir): 160,6 milyon TL net satışla demir-çelik sektöründe yabancı çıkışına işaret ediyor.

