Hissenin işlem gördüğü 6. gününde, piyasadaki negatif havaya rağmen derinlik tablosu EMPAE’nin gücünü kanıtlıyor.

Hisse, 38,96 TL fiyatıyla yüzde 9,99 değer kazanarak tavan kilitlemiş durumda.

En dikkat çekici detay ise alış kademelerindeki iştah. Tavan fiyat olan 38,96 TL seviyesinde saat 10.05 itibarıyla yaklaşık 23.958.070 adet (lot) alım emri, işlem gerçekleşmek üzere sırada bekliyor.

DENİZ YATIRIM LİDERLİK EDİYOR

Günün aracı kurum dağılımı (AKD) incelendiğinde, aynı saatlerde alıcı tarafında kurumsal bir dominasyon göze çarpıyor:

• Net Para Girişi: Hissede 5.872.947 TL tutarında güçlü bir net para girişi (PGÇ) mevcut.

• En Büyük Alıcılar: Toplam alımların yüzde 40,88'ini tek başına göğüsleyen Deniz Yatırım (211.602 lot) liderliği çekerken, onu GEDIK (yüzde 14,51) ve A1 Capital (yüzde 12,23) takip ediyor.

• Satıcı Tarafı: Satışlarda ise Ziraat (yüzde 17,77) ve Vakıf (yüzde 12,21) gibi bireysel yatırımcı ağırlıklı kurumlar öne çıkıyor; bu da küçük yatırımcının kâr realizasyonu yaparken kurumsal tarafın talebi karşıladığına işaret ediyor.

6 GÜNDE YÜZDE 77 PRİM

İşleme başladığı 22 TL seviyesinden bugünkü 38,96 TL bandına kadar yüzde 77 oranında prim yapan EMPAE, savaş fiyatlamalarının yaşandığı zorlu bir konjonktürde "halka arzın son kalesi" unvanını hak ettiğini kanıtladı. Piyasada birçok hissenin taban seviyelerini gördüğü bu dönemde, EMPAE'deki tavan serisinin ne kadar süreceği yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

