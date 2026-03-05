Borsadaki toplam yabancı payı günlük bazda 0.05 puanlık sınırlı bir artış gösterdi.

Bu veri, küresel belirsizliklere rağmen yabancı yatırımcının Türk hisse senetlerine yönelik "bekle-gör" stratejisini koruduğunu, hatta seçici alımlarla pozisyon artırdığını gösteriyor.

RADAR ALTINDAKİ HİSSELER: GÜNLÜK BAZDA KİM ÖNDE?

Bugünkü işlemlerde portföyünde en çok yabancı girişi yaşayan ve yabancı payı azalan hisseler şu şekilde sıralandı:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

• FORTE: 3.16 bps

• ESCAR: 3.16 bps

• ATATR: 2.97 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:

• FONET: -3.69 bps

• MEGMT: -1.34 bps

• ONRYT: -1.23 bps

İSTİKRARIN ADRESİ: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Kısa süreli alımların ötesinde "sürekli" alım listesinde yer alan şirketler dikkat çekici oldu. Tam 10 işlem günüdür yabancı payı aralıksız artan 5 hisse şunlar:

• GLYHO (Global Yatırım Holding)

• GMTAS (Gimat Mağazacılık)

• GRTHO (Graintürk Tarım)

• MEPET (Mepet Metro Petrol)

• MOBTL (Mobiltel)

YABANCININ SÜREKLİ ÇIKTIĞI HİSSELER

Öte yandan, yatırımcı güveninin zayıfladığı veya kâr satışlarının 10 gündür sürdüğü hisseler tarafında ise BFREN, GEDIK, HUNER, KONYA ve PENTA dikkat çekiyor.

Bu hisselerdeki yabancı payı, son iki haftalık süreçte her gün düşüş kaydetti.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.