2025/499 Esas sayılı dosya kapsamında yapılan yargılama sonucunda mahkeme şu kararları verdi:

• Talep Reddedildi: Şirket ve bağlı ortaklığı hakkında daha önce verilmiş olan "kesin mühlet" kararı kaldırıldı ve konkordato talepleri reddedildi.

• İflas Kararı Çıkmadı: Mahkeme, şirketlerin mali durumunu inceleyerek iflas şartlarının oluşmadığına hükmetti. Bu kapsamda herhangi bir iflas kararı verilmesine yer olmadığı belirtildi.

• Görevler Sona Erdi: Dava sürecinde uygulanan tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına ve atanan konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar verildi.

ŞİRKET FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Yeşil GYO tarafından yapılan açıklamada, hukuki sürecin operasyonel faaliyetleri durdurmadığı vurgulandı.

Şirket yönetimi, faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ve sürecin gelişimine göre yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceğini ifade etti.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkemenin verdiği bu karara karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurma hakkı bulunuyor.

Şirketin bu hakkı kullanıp kullanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Analistler, iflas kararı verilmemesinin şirket varlıklarının korunması açısından olumlu bir sinyal olduğunu belirtirken; konkordato talebinin reddedilmesinin, şirketin borç yapılandırma stratejilerinde yeni bir yol haritası çizmesini zorunlu kılabileceğine dikkat çekiyor.

