Yatırım kuruluşlarına yönelik denetimlerini sıkılaştıran SPK, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yürüttüğü incelemeyi tamamladı.

Yapılan incelemede, kredili müşterilerin cari hesaplarının mevzuata aykırı şekilde sürekli borç bakiye vermesi (III-39.1 sayılı Tebliğ, 56. madde ihlali) nedeniyle şirkete 13.305.083,37 TL tutarında dev bir idari para cezası kesildi.

AKÇA KİMYEVİ MADDELER’DE "ÖZEL DURUM" İHLALLERİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılması gereken açıklamaları geciktiren Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ, iki ayrı ihlalden dolayı yaptırıma uğradı:

• Konkordato Gizlemesi: Şirketin konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğunu derhal kamuoyuna duyurmaması nedeniyle 354.803,96 TL,

• Haber Takipsizliği: Basın ve yayın organlarında çıkan haberlere yönelik gerekli özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle yine 354.803,96 TL ceza uygulandı.

SASA VARANT PİYASASINDA MANİPÜLASYON FRENİ

Piyasa bozucu eylemlere yönelik incelemeler kapsamında Sasa Polyester AŞ (SASA) payına dayalı varant piyasası işlemleri mercek altına alındı.

SLSEZ.V varant piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği"ne aykırı olduğu tespit edilen Ersin ARSLAN isimli şahsa, 673.385,32 TL idari para cezası verildi.