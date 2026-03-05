Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların haklarını korumak ve piyasa güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, izinsiz finansal faaliyet yürüten platformlara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. 5 Mart 2026 tarihli kararla, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik izinsiz kaldıraçlı işlem (forex) ve kripto varlık alımı yaptıran toplam 46 internet sitesine erişim engeli getirildi.
SPK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yurt dışı merkezli olup Türkiye'deki yatırımcıları HEDEF alan sitelerin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99 ve 99/A maddelerini ihlal ettiği tespit edildi.
Kurul, yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçmek adına ilgili web adreslerinin engellenmesi için gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.
KARA LİSTEYE ALINAN BAZI KRİTİK PLATFORMLAR
Erişim engeli getirilen adresler arasında popüler bazı domainler ve yan kuruluşları dikkat çekiyor:
• KlasFX Grubu: klasfx278.com, hesabim.klasfx278.com
• Finansal Taklit Siteler: birikimmenkuldegerler.com, kentmenkuldegerler.com, lidermenkulkiymetler.com
• Global Forex Uzantıları: winexglobal11.com, phaseglobal11.com, nordfx.com, justmarkets.help
• Kripto ve Dijital Varlık Portalları: dijitalbors.com, futbit.com, blockearners.com.tr, weex.com
YATIRIMCILAR İÇİN "KLON SİTE" UYARISI!
Haber metninde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, yasal aracı kurumların isimlerini taklit ederek vatandaşları kandırmaya çalışan "klon" siteler oldu.
SPK, özellikle 128/1-(a) maddesi uyarınca, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının kamu yararına aykırı olduğunun altını çizdi.
SPK’DAN KRİTİK UYARI: LİSANSI OLMAYANA GÜVENMEYİN
Kurul yetkilileri, yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için işlem yapacakları platformun SPK lisanslı olup olmadığını "e-ybs.spk.gov.tr" adresi üzerinden mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Lisanssız platformlar üzerinden yapılan işlemlerin hiçbir devlet güvencesi altında olmadığı ve hukuki bir hak arama sürecinin oldukça zor olduğu vurgulandı.