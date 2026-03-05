SPK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yurt dışı merkezli olup Türkiye'deki yatırımcıları HEDEF alan sitelerin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99 ve 99/A maddelerini ihlal ettiği tespit edildi.

Kurul, yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçmek adına ilgili web adreslerinin engellenmesi için gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

KARA LİSTEYE ALINAN BAZI KRİTİK PLATFORMLAR

Erişim engeli getirilen adresler arasında popüler bazı domainler ve yan kuruluşları dikkat çekiyor:

• KlasFX Grubu: klasfx278.com, hesabim.klasfx278.com

• Finansal Taklit Siteler: birikimmenkuldegerler.com, kentmenkuldegerler.com, lidermenkulkiymetler.com

• Global Forex Uzantıları: winexglobal11.com, phaseglobal11.com, nordfx.com, justmarkets.help

• Kripto ve Dijital Varlık Portalları: dijitalbors.com, futbit.com, blockearners.com.tr, weex.com

YATIRIMCILAR İÇİN "KLON SİTE" UYARISI!

Haber metninde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, yasal aracı kurumların isimlerini taklit ederek vatandaşları kandırmaya çalışan "klon" siteler oldu.

SPK, özellikle 128/1-(a) maddesi uyarınca, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının kamu yararına aykırı olduğunun altını çizdi.

SPK’DAN KRİTİK UYARI: LİSANSI OLMAYANA GÜVENMEYİN

Kurul yetkilileri, yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için işlem yapacakları platformun SPK lisanslı olup olmadığını "e-ybs.spk.gov.tr" adresi üzerinden mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Lisanssız platformlar üzerinden yapılan işlemlerin hiçbir devlet güvencesi altında olmadığı ve hukuki bir hak arama sürecinin oldukça zor olduğu vurgulandı.