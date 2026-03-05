Son dönemde üst üste gelen maliyet artışlarının ardından ekonomi yönetimi, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla "eşel mobil" sistemini yeniden hayata geçirdi.

Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta gelmesi beklenen zamların yüzde 75’i ÖTV’den karşılanacak.

Yani maliyetlerdeki artışın büyük bir kısmı pompaya yansımadan vergi ayarlamasıyla dengelenecek. Fiyatlarda düşüş yaşandığında ise öncelikle feragat edilen bu vergi tutarı yerine konulacak.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Uzmanlar, eşel mobil sisteminin özellikle lojistik maliyetlerini dizginleyerek gıdadan ulaşıma kadar pek çok sektörde dolaylı fiyat artışlarının önüne geçeceğini vurguluyor.

Brent petrolün seyri ve dövizdeki volatilite takip edilmeye devam ederken, bu uygulama tüketici için önemli bir koruma kalkanı oluşturacak.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte gözler büyükşehirlerdeki pompa fiyatlarına çevrildi. İşte akaryakıt fiyatlarında il il son durum…

5 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.40 TL

Motorin litre fiyatı: 60.40 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 60.24 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

Motorin litre fiyatı: 61.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.62 TL

Motorin litre fiyatı: 61.77 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL