Küresel piyasalarda brent petrolün ateşi ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik bir adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte eşel mobil sistemi resmen devreye girdi. Peki, bu yeni dönem fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte 5 Mart 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel rakamlar...

Son dönemde üst üste gelen maliyet artışlarının ardından ekonomi yönetimi, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla "eşel mobil" sistemini yeniden hayata geçirdi.

Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta gelmesi beklenen zamların yüzde 75’i ÖTV’den karşılanacak.

Yani maliyetlerdeki artışın büyük bir kısmı pompaya yansımadan vergi ayarlamasıyla dengelenecek. Fiyatlarda düşüş yaşandığında ise öncelikle feragat edilen bu vergi tutarı yerine konulacak.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Uzmanlar, eşel mobil sisteminin özellikle lojistik maliyetlerini dizginleyerek gıdadan ulaşıma kadar pek çok sektörde dolaylı fiyat artışlarının önüne geçeceğini vurguluyor.

Brent petrolün seyri ve dövizdeki volatilite takip edilmeye devam ederken, bu uygulama tüketici için önemli bir koruma kalkanı oluşturacak.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte gözler büyükşehirlerdeki pompa fiyatlarına çevrildi. İşte akaryakıt fiyatlarında il il son durum…

5 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.40 TL
Motorin litre fiyatı: 60.40 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL
Motorin litre fiyatı: 60.24 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL
Motorin litre fiyatı: 61.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.62 TL
Motorin litre fiyatı: 61.77 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 60.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 58.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.37
Gazyağı 70.67
