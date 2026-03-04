Kripto para piyasasında en büyük varlık olan Bitcoin, son haftalarda birkaç kez 70 bin dolar seviyesini test etmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Son verilere göre Bitcoin yaklaşık 67 bin 600 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte hafif düşüş yaşasa da haftalık bazda yükselişini korudu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, piyasa verileri, 5 Şubat'taki sert düşüşün ardından Bitcoin'in üç kez 70 bin dolar seviyesini aşmaya çalıştığını ancak her seferinde satış baskısıyla karşılaştığını gösteriyor. Analistler, kısa vadede 63 bin dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olabileceğini belirtiyor.

DOGECOIN VE CARDANO'DA DÜŞÜŞ

Kripto piyasasında kayıpların özellikle alt sıralardaki varlıklarda yoğunlaştığı görülüyor. Dogecoin, son 24 saatte yüzde 2,9 değer kaybederken, haftalık bazda düşüş yüzde 3,9'a ulaştı.

Cardano ise gün içinde yüzde 4,2 gerileyerek, son yedi günde toplam yüzde 3,5 değer kaybetti.

EN ZAYIF PERFORMANS SOLANA'DA

Büyük kripto paralar arasında en zayıf performans Solana cephesinde görüldü. Solana yüzde 0,8 düşüşle 85,16 dolar seviyesine gerilerken, haftalık bazda yüzde 4,2 kayıp yaşayarak en kötü performans gösteren büyük kripto para oldu.

Analistler, bu zayıf görünümde cumartesi günü yaşanan satış dalgasının etkilerinin hala hissedilmesinin önemli rol oynadığını belirtiyor.

XRP DAHA YATAY SEYREDİYOR

XRP, diğer büyük kripto paralara kıyasla daha sınırlı hareket etti. Kripto para son 24 saatte yüzde 1,3 düşüşle 1,35 dolar seviyesine gerilerken, haftalık bazda yüzde 1,5'lik sınırlı bir yükseliş kaydetti.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Analistlere göre piyasaların en kritik değişkenlerinden biri petrol fiyatlarındaki yükseliş olmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Brent petrol fiyatı yeniden yukarı yönlü hareket etti.

ABD’nin Hürmüz Boğazı'nda tanker güvenliğini artırma planına rağmen enerji piyasalarında risk algısı yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor.

Enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyon beklentilerini artırabilir. Bu durum merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine yol açarak küresel likiditeyi daraltabilir. Likiditenin azalması ise kripto para gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir.

BITCOIN İÇİN KRİTİK FAKTÖR ETF GİRİŞLERİ

Uzmanlara göre Bitcoin'in kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli unsurlardan biri spot Bitcoin ETF'lerine gelen yatırım girişleri olacak.

ETF akışlarının güçlü kalması halinde Bitcoin'in yeniden 70 bin dolar seviyesini test edebileceği belirtiliyor. Ancak jeopolitik gerilimlerin sürmesi ve küresel piyasalardaki belirsizliğin artması durumunda kripto piyasasında dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.