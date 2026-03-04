Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle düşüş sürüyor. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,13 azalışla 12.916,67 puandan başlarken, yeni halka arz edilen Empa Elektronik (EMPAE) hissesi işlem gördüğü 5. günde yüzde 10 yükselerek 35,42 TL ile tavan fiyata ulaştı.
Borsa İstanbul'da yeni halka arz edilen hisseler yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ederken, Empa Elektronik (EMPAE) işlem görmeye başladığı ilk günlerden itibaren güçlü performans sergiliyor. Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran hattında artan jeopolitik gerilimin piyasalar üzerindeki baskısına rağmen hisse, işlem gördüğü 5. günde de tavan fiyatına ulaştı.
YİNE TAVANDA! HİSSE 35,42 TL'YE YÜKSELDİ
EMPAE hissesi açılışta yüzde 10 yükselişle 35,42 TL seviyesine çıkarak tavan fiyatından işlem gördü. Hissede işlem hacmi 70 milyon TL’nin üzerine çıkarken, alış tarafındaki yoğunluk dikkat çekti.
• Halka Arz Fiyatı: 22,00 TL
• Güncel Fiyat: 35,40 TL
• Tavandaki Bekleyen Lot: Yaklaşık 31.814.320
ALIŞ TARAFI GÜÇLÜ KALDI
Derinlik verilerine göre hissede alış tarafı oldukça güçlü seyretti. Alış emirlerinin toplam büyüklüğü 31 milyon lotun üzerine çıktığı görüldü.
Bu tabloya göre emir dağılımında alış oranı yüzde 97,2, satış oranı ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.
ARACI KURUM DAĞILIMI
AKD verilerine göre hissede en fazla alım yapan aracı kurumlar arasında:
Deniz Yatırım – 352.510 lot
GEDIK Yatırım – 274.437 lot
Tacirler Yatırım – 168.776 lot
Global Menkul – 167.050 lot
Ahlatcı Yatırım – 83.853 lot
En fazla satış yapan kurumlar ise:
Oyak Yatırım – 463.213 lot
Bulls Yatırım – 238.456 lot
İş Yatırım – 191.926 lot
TEB Yatırım – 85.000 lot
Ziraat Yatırım – 72.013 lot
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.