Borsa İstanbul'da yeni halka arz edilen hisseler yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ederken, Empa Elektronik (EMPAE) işlem görmeye başladığı ilk günlerden itibaren güçlü performans sergiliyor. Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran hattında artan jeopolitik gerilimin piyasalar üzerindeki baskısına rağmen hisse, işlem gördüğü 5. günde de tavan fiyatına ulaştı.

YİNE TAVANDA! HİSSE 35,42 TL'YE YÜKSELDİ

EMPAE hissesi açılışta yüzde 10 yükselişle 35,42 TL seviyesine çıkarak tavan fiyatından işlem gördü. Hissede işlem hacmi 70 milyon TL’nin üzerine çıkarken, alış tarafındaki yoğunluk dikkat çekti.

• Halka Arz Fiyatı: 22,00 TL

• Güncel Fiyat: 35,40 TL

• Tavandaki Bekleyen Lot: Yaklaşık 31.814.320

ALIŞ TARAFI GÜÇLÜ KALDI

Derinlik verilerine göre hissede alış tarafı oldukça güçlü seyretti. Alış emirlerinin toplam büyüklüğü 31 milyon lotun üzerine çıktığı görüldü.

Bu tabloya göre emir dağılımında alış oranı yüzde 97,2, satış oranı ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

ARACI KURUM DAĞILIMI

AKD verilerine göre hissede en fazla alım yapan aracı kurumlar arasında:

Deniz Yatırım – 352.510 lot

GEDIK Yatırım – 274.437 lot

Tacirler Yatırım – 168.776 lot

Global Menkul – 167.050 lot

Ahlatcı Yatırım – 83.853 lot

En fazla satış yapan kurumlar ise:

Oyak Yatırım – 463.213 lot

Bulls Yatırım – 238.456 lot

İş Yatırım – 191.926 lot

TEB Yatırım – 85.000 lot

Ziraat Yatırım – 72.013 lot

