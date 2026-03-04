Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmak amacıyla yeni bir destek programı devreye alınıyor. Genç istihdamını artırmayı hedefleyen düzenleme kapsamında, ilk kez işe girecek gençlerin maaşlarının bir bölümü devlet tarafından karşılanacak.

Yeni program kapsamında bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe yerleştirilmesi planlanırken, devlet tarafından 28 bin 75 TL tutarında maaş desteği sağlanacak.

KAYNAK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAN

TBMM’ye sunulan mali torba yasa teklifinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gençlere yönelik hazırladığı istihdam programının finansmanına ilişkin düzenleme yer aldı.

Buna göre gençlere sağlanacak istihdam desteğinin giderleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

HEDEF KALICI İSTİHDAM

Düzenleme kapsamında program, İŞKUR ve özel sektör iş birliğiyle uygulanacak. Amaç, gençlerin ilk iş deneyimine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve iş gücü piyasasına kalıcı şekilde katılımlarını desteklemek.

İşverenlere sağlanacak ücret desteği sayesinde genç istihdamının önündeki maliyet engellerinin azaltılması ve gençlerin iş gücü piyasasına daha hızlı dahil olması hedefleniyor.

ASGARİ ÜCRET KADAR DESTEK

Yeni teşvik modeli kapsamında 18–25 yaş aralığındaki gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı devlet tarafından karşılanacak.

Bu kapsamda 28 bin 75 TL'lik ücret desteği İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek. Program için toplam 228 milyar TL'lik kaynak öngörüldü.

DESTEK SÜRESİ 6 AY

Destek programı kapsamında sağlanacak ücret desteği en fazla 6 ay süreyle uygulanacak. Bu sayede gençlerin erken yaşta iş gücü piyasasına katılımının artırılması ve ilave istihdam oluşturulması amaçlanıyor.

Program çerçevesinde 2026 yılında 250 bin gencin istihdama kazandırılması, 2028 yılına kadar ise toplam 750 bin gence ulaşılması planlanıyor.

GENÇ İŞSİZLİĞE KARŞI GEÇİŞ MEKANİZMASI

Programın, genç işsizliğin yapısal etkilerini azaltacak bir geçiş mekanizması sunması hedefleniyor. "İşe ilk adım" uygulaması ile gençlerin iş hayatına sağlam bir başlangıç yapması ve ilk iş deneyimlerinin kalıcı istihdama dönüşmesi amaçlanıyor.

TORBA YASA BÜTÇEYE EK GELİR SAĞLAYACAK

Torba yasa teklifiyle birlikte devlet bütçesine çeşitli kalemlerden ek gelir sağlanması da öngörülüyor.

-Kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınmasıyla 1,9 milyar TL

-Bedelli askerlik ücretindeki artıştan 19,2 milyar TL

-Kripto varlık işlemlerinden 4,2 milyar TL gelir bekleniyor.

Konut satışında yabancılara uygulanan tam istisnanın kısmi istisnaya dönüştürülmesi ile 4,3 milyar TL tutarında KDV iadesi sağlanması planlanıyor.

310 MİLYAR TL'LİK MAHSUP

BOTAŞ’ın sübvansiyon kaynaklı görevlendirme alacaklarından oluşan KDV borçları için mahsuplaşma yapılacak ve bu kapsamda 310 milyar TL'lik mahsup işlemi gerçekleşecek.

Ayrıca kamu taşınmazlarının özelleştirilmesiyle 45 milyar TL gelir elde edilmesi hedeflenirken, deprem bölgesinde yapılan konut ve işyerlerinde hak sahiplerinin peşin ödeme yapması halinde 152 milyar TL tahsilat sağlanması öngörülüyor.