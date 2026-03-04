Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Daha önce planlanan bir zammın iptal edilmesinin ardından bu kez çok daha yüksek bir artış gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre 5 Mart gece yarısından itibaren motorine 12 lira 45 kuruş, benzine ise 3 lira 68 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Orta Doğu'da tırmanan füze gerilimi, Türkiye'de araç sahipleri ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyebilecek ekonomik bir baskıya dönüştü. Küresel Brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek seferlik artışlarından birinin yaşanabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

YAPILACAK ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ

Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Normalde dün gece motorine 6 lire 70 kuruş zam bekleniyordu. Ancak bu zammın iptal edildiği belirtilmişti. Dün, iktidarın zamlar için, en son 5 yıl önce kullanılan "Eşel Mobil" sistemini devreye alabileceği ifade edilmişti.

Petrol krizi tabelaya yansıyacak! Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam geliyor: Tarih belli oldu 1

MOTORİNE 12 LİRA, BENZİNE 3 LİRA ZAM GELİYOR!

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Mart Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında ciddi artış bekleniyor.

Buna göre;
-Motorine (dizel) 12 lira 45 kuruş
-Benzine 3 lira 68 kuruş zam yapılmasının kesinleştiği ifade edildi.

Petrol krizi tabelaya yansıyacak! Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam geliyor: Tarih belli oldu 2

4 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.40 TL
Motorin litre fiyatı: 60.40 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Petrol krizi tabelaya yansıyacak! Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam geliyor: Tarih belli oldu 3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL
Motorin litre fiyatı: 60.24 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Petrol krizi tabelaya yansıyacak! Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam geliyor: Tarih belli oldu 4

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL
Motorin litre fiyatı: 61.50 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL

Petrol krizi tabelaya yansıyacak! Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam geliyor: Tarih belli oldu 5

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.62 TL
Motorin litre fiyatı: 61.77 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 60.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 58.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 33.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.15
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 35.22
Gazyağı 58.8
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNEROECD: Küresel borç piyasaları 2025'te dirençli kalmayı sürdürdüOECD: Küresel borç piyasaları 2025'te dirençli kalmayı sürdürdü
PARTNERReel efektif döviz kuru endeksi şubatta 103,17 olduReel efektif döviz kuru endeksi şubatta 103,17 oldu