Orta Doğu'da tırmanan füze gerilimi, Türkiye'de araç sahipleri ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyebilecek ekonomik bir baskıya dönüştü. Küresel Brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek seferlik artışlarından birinin yaşanabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

YAPILACAK ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ

Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Normalde dün gece motorine 6 lire 70 kuruş zam bekleniyordu. Ancak bu zammın iptal edildiği belirtilmişti. Dün, iktidarın zamlar için, en son 5 yıl önce kullanılan "Eşel Mobil" sistemini devreye alabileceği ifade edilmişti.

MOTORİNE 12 LİRA, BENZİNE 3 LİRA ZAM GELİYOR!

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 5 Mart Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında ciddi artış bekleniyor.

Buna göre;

-Motorine (dizel) 12 lira 45 kuruş

-Benzine 3 lira 68 kuruş zam yapılmasının kesinleştiği ifade edildi.

4 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.40 TL

Motorin litre fiyatı: 60.40 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 60.24 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

Motorin litre fiyatı: 61.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.62 TL

Motorin litre fiyatı: 61.77 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL