AK Parti tarafından Meclis’e sunulan ve ekonomi gündeminde taşları yerinden oynatacak yeni kanun teklifinin etki analizi raporu kamuoyuna açıklandı. Milyonlarca kripto para yatırımcısını doğrudan ilgilendiren düzenlemeyle, dijital varlık işlemlerine hem işlem vergisi hem de gelir vergisi getirilmesi planlanıyor.

4,2 MİLYAR TL'LİK GELİR BEKLENİYOR

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifiyle birlikte Türkiye’deki kripto varlık ekosistemi için yeni bir dönem başlıyor. Hazırlanan etki analizine göre, kripto para işlemlerinden on binde 3 oranında işlem vergisi alınması ve elde edilen kazançlara yüzde 10 oranında gelir vergisi uygulanması öngörülüyor . Ekonomi yönetimi, sadece kripto varlıklara yönelik bu yeni vergi kalemlerinden yıllık 4,2 milyar liralık dev bir gelir artışı hedefliyor.

KAMU TAŞINMAZLARINDAN 45 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Düzenleme sadece dijital varlıklarla sınırlı kalmıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan ancak faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmayan atıl taşınmazlar için de özelleştirme yolu açılıyor. İlgili idarelerin talebi doğrultusunda özelleştirme kapsam ve programına alınacak bu taşınmazların satışından, bütçeye 35 ile 45 milyar lira arasında devasa bir kaynak aktarılması bekleniyor. Elde edilecek bu gelirin, kurumların hizmet binası ihtiyaçları ve yasal görev giderlerinin karşılanmasında kullanılması planlanıyor.

KDV İADELERİNDE KISITLAMA VE LÜKS TÜKETİME YENİ ÖTV

Vergi sisteminde yapılan bir diğer kritik dokunuş ise Katma Değer Vergisi (KDV) istisnalarında yaşanıyor. Türk Kızılayı'na yapılan teslimlerden yabancılara konut satışına, basılı kitaplardan yabancılara verilen sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda uygulanan "tam istisna" yöntemi "kısmi istisnaya" dönüştürülüyor.

Bu hamleyle devletin kasasından çıkan KDV iadelerinde 4,3 milyar liralık bir azalma sağlanması hedefleniyor. Ayrıca pırlanta, elmas ve inci gibi kıymetli taşlardan yapılan eşyalar için getirilen yüzde 20 oranındaki ÖTV ile de yıllık 1,9 milyar liralık bir gelir etkisi hesaplanıyor.

Kaynak: Dünya