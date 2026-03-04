Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bölgedeki yeni saldırılar ve ABD'nin boğazdan geçen petrol tankerlerini sigortalama ve deniz kuvvetleri eşliğinde koruma planını değerlendirmesi, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı.

Kritik petrol ticaret rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin büyük ölçüde aksadığına yönelik haber akışı da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirdi.

BRENT PETROL İKİ GÜNDE YÜZDE 12 YÜKSELDİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, 4 Mart sabahı itibarıyla Brent petrol, iki günde yaklaşık yüzde 12 yükselerek 2020'den bu yana en güçlü artışını kaydettikten sonra varil başına 82 dolar seviyesine doğru tırmandı.

ABD ham petrolü (WTI) ise aynı saatlerde 75 dolar civarında işlem gördü.

GERİLİM FİYATLARA HIZLA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ilk işaretleri 27 Şubat'ta görüldü. Brent petrol günü yüzde 2,8 artışla 73 dolardan tamamlarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol yüzde 2,6 yükselişle 67,17 dolara çıktı.

28 Şubat ve 1 Mart'ta piyasaların kapalı olduğu saatlerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğine ilişkin haber akışı, fiyatların anlık tepki vermesini sınırladı. Ancak haftanın ilk işlem gününde biriken risk primi sert bir sıçramayla fiyatlara yansıdı.

2 MART'TA SERT SIÇRAMA

2 Mart'ta Brent petrol yüzde 7,1 artışla 78,15 dolardan kapanırken, WTI yüzde 6,2 yükselerek 71,33 dolara çıktı.

Günün ilerleyen saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari'nin, Hürmüz Boğazı'nda gemi ve petrol tankerlerinin geçişlerinin durdurulduğunu öne sürmesi ve geçmeye çalışan gemilerin HEDEF alınabileceğini açıklaması arz kesintisi endişelerini artırdı.

Bu gelişmenin ardından Brent petrol Asya işlemlerinde 80 doların üzerine çıkarak yaklaşık son 15 ayın en yüksek seviyelerini test etti.

BRENT PETROL 15 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

3 Mart'ta ise yükseliş hız kesmeden devam etti. Brent petrol gün içinde 80,80 dolar seviyesini test ederken, saat 11.00 itibarıyla 80,58 dolardan işlem gördü. Bu seviye Ocak 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.

Aynı saatlerde ABD ham petrolü (WTI) ise 73,71 dolar seviyesinde bulunuyordu.

PETROL 150 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR İDDİASI

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri ve piyasa projeksiyonlarına göre, çatışmaların uzaması ve fiziki arzın sekteye uğraması halinde stratejik rezervlerin küresel arz açığını sınırlı ölçüde dengeleyebileceği belirtiliyor.

Analistler bu senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 85 ila 150 dolar aralığına kadar yükselebileceğini değerlendiriyor.

TRUMP: "FİYATLAR YENİDEN DÜŞEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmayabileceğini savundu.

Trump açıklamasında, "Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.