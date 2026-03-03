Küresel enerji piyasalarının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Goldman Sachs’ın senaryo çalışmasına göre, boğazın bir ay boyunca tam kapasite kapalı kalması durumunda petrol fiyatlarının adil değer bazında 15 dolar yükselmesi mümkün.

Banka, bu hesaplamada jeopolitik risk primini hariç tutuyor. Yani piyasada panik ve spekülatif alımların devreye girmesi halinde fiyat artışı daha da yüksek olabilir.

Önlem Alınırsa Artış Sınırlanıyor

Rapora göre hiçbir telafi mekanizması devreye alınmazsa fiyat artışı 15 doları buluyor. Ancak yedek boru hatlarının kullanılması halinde artış 12 dolara geriliyor. Hem alternatif hatların hem de günlük yaklaşık 2 milyon varillik stratejik petrol rezervlerinin (SPR) devreye alınması durumunda ise artış 10 dolar seviyesinde kalıyor.

Bu tablo, küresel sistemin tamamen savunmasız olmadığını gösteriyor. Ancak şokun büyüklüğü, kapanmanın süresi ve devreye alınacak önlemlerin hızına bağlı.

Kısmi Kapanmada Etki Daha Sınırlı

Hürmüz Boğazı’nın yüzde 50 kapasiteyle çalışması durumunda fiyat artışı 4–7 dolar aralığında kalırken, yalnızca yüzde 25’lik bir kesinti senaryosunda artış 1–4 dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir aksama; enflasyon, faiz beklentileri ve enerji ithalatçısı ülkelerin cari dengesi üzerinde zincirleme etki yaratabilir.

Goldman’ın çalışması, jeopolitik risklerin enerji piyasalarında hâlâ en kritik fiyatlama unsurlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.