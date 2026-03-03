Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte Mart ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı da netleşti. Konut kiralarında uygulanan yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılmasının ardından kira artışlarında yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınmaya başlandı.

Şubat ayı verilerine göre 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 33,39 olarak hesaplandı. Böylece Mart ayında sözleşme yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek azami zam oranı da yüzde 33,39 oldu.

ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI

Mevcut kira bedelinin 30.000 TL olduğunu varsayıldığında;

Zam oranı: %33,39

Artış tutarı: 30.000 TL x 0,3339 = 10.017 TL

Yeni kira bedeli: 30.000 TL + 10.017 TL = 40.017 TL

Bu durumda 30.000 TL kira ödeyen bir kiracının Mart ayında sözleşmesi yenileniyorsa, kira bedeli en fazla yaklaşık 40.017 TL seviyesine çıkabilecek.