TÜİK'in enflasyon raporuna göre bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artışın yaşandığı ana harcama gruplarında; konut, su, elektrik ve gaz grubu yüzde 42,33 ile başı çekti. Onu yüzde 36,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 28,86 ile ulaştırma grubu takip etti. Bu grupların yıllık genel enflasyona katkısı ise gıdada 9,07, konutta 6,24 ve ulaştırmada 4,63 yüzde puan olarak hesaplandı.

Aylık bazda bakıldığında ise en sert yükseliş yüzde 6,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Ulaştırma yüzde 2,58, konut grubu ise yüzde 2,40 artışla aylık enflasyonu yukarı taşıyan diğer kalemler oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA GÖRÜNÜM

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri incelendiğinde; işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artış gösterdi. Bu göstergenin yıllık artış oranı yüzde 29,91 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükselişi yüzde 33,05 olarak istatistiklere yansıdı.