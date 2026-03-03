Bakan Şimşek, “Şubat’ta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti. Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi.” dedi.

Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti.



Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en… pic.twitter.com/UgtsbVgy3p — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 3, 2026

"HİZMET ENFLASYONU SON 47 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Şimşek, katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonunun ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indiğini bildirdi. Bu görünümün enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ettiğini aktardı.

Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Bakan Şimşek, “Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.