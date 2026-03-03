AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin merakla beklediği zamlı ikramiye beklentilerine dair net bir açıklama yaptı.

Şu an için yasal bir düzenleme hazırlığı olmadığını belirten Güler, ikramiye tutarının 4 bin lira olarak uygulanacağını işaret etti.

17 milyon emekliyi kapsayan bu ödemenin mali yüküne dikkat çeken Güler, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene SGK bütçesine, her iki bayram için dörder bin liralık ikramiye ödenmek üzere yaklaşık 150 milyar liralık bir kaynak aktarılacak. Şu anki kanun teklifimizde buna yönelik ek bir düzenleme bulunmuyor."

ÖZGÜR ERDURSUN’DAN "20 BİN TL" İDDİASI

Öte yandan, SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.

Erdursun, hükümete yakın kaynaklar arasında ikramiyelerin "maaş seviyesine göre" verilmesi yönünde bir görüş ayrılığı yaşandığını iddia etti.

Öne çıkan öneriye göre 20 bin liranın altında aylık alan emeklilere ikramiye verilmesi, bu sınırın üzerinde maaş alanlara ise ödeme yapılmaması ya da farklı bir barem uygulanması tartışılıyor.

EMEKLİNİN BEKLENTİSİ: "SINIR DEĞİL, İYİLEŞTİRME"

Erdursun, emekliler arasında bu tartışmanın huzursuzluk yarattığını belirterek, "Emekliler ayrım ya da kısıtlama değil, hayat pahalılığı karşısında gerçek bir iyileştirme bekliyor" dedi.

Ekonomik şartlar ve artan enflasyon göz önüne alındığında, bayram öncesi ikramiyelerde yapılacak nihai kararın, milyonlarca vatandaşın bayram bütçesini doğrudan etkileyeceği görülüyor.