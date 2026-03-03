Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan şubat ayı enflasyon verileri, temmuz ayında yapılacak maaş artışları için ilk güçlü sinyalleri verdi.

Ocak ayındaki yüzde 4,84’lük artışın ardından, şubat ayı enflasyonunun yüzde 2,96 olarak gerçekleşmesiyle birlikte iki aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 7,95 seviyesine ulaştı.

ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Toplu sözleşme hükümlerine göre memur ve memur emeklileri 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 oranında bir zam alacak.

Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda, oluşan fark maaşlara doğrudan yansıtılacak.

Henüz yılın ilk iki ayında enflasyonun yüzde 7,95 seviyesine gelmiş olması, memurlar için şimdiden bir enflasyon farkı oluştuğunu gösteriyor.

Yıl başında uygulanan 1.000 TL’lik seyyanen artış ise temmuz dönemindeki hesaplamalara dahil edilmeyecek ve tekrar uygulanmayacak.

GÜNCEL MAAŞ TABLOSU

Yılın ilk yarısında yapılan düzenlemelerle birlikte mevcut maaşlar şu seviyelerde bulunuyor:

• En Düşük Memur Maaşı: 60.896 TL

• En Düşük Memur Emekli Aylığı: 27.889 TL

• En Düşük Emekli Maaşı (Taban Fiyat): 20.000 TL

EMEKLİYİ NE BEKLİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla birlikte doğrudan gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alacaklar.

İlk iki ayda oluşan yüzde 7,95'lik oran, mart, nisan, mayıs ve haziran verilerinin eklenmesiyle nihai halini alacak.

Piyasalar ve ekonomi yönetimi şimdi, temmuz zammının son halini belirleyecek olan önümüzdeki 4 aylık veri setine odaklanmış durumda.