Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 174,04 puan ve yüzde 1,3 azalışla 13.172,38 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 71,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,96 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 3,52 ile madencilik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin küresel ticareti olumsuz etkileyebileceğine ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişelerle satış baskısı derinleşirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak artan jeopolitik risklerin etkisiyle günün ilk yarısında negatif bir seyir izledi.

ŞUBAT ENFLASYONU AÇIKLANDI

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etmişti.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.