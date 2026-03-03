Şirketin 26 Şubat 2026 tarihinde duyurduğu stratejik iş birliği planı doğrultusunda hayata geçirilen bu yeni oluşum, TURKA Araç Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile yürütülecek operasyonların yönetim merkezi olacak. Best Brands’in yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösterecek olan şirketin sermayesi 250.000 TL olarak belirlendi.

RESMİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Yeni şirketin kuruluş süreci, 3 Mart 2026 tarihli ve 11534 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) yayımlanan ilanla birlikte resmen tescil edildi. Bu adımın, Best Brands'in enerji yatırımlarının yanı sıra araç muayene hizmetleri alanındaki gelir çeşitliliğini artırma ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

HİSSELER NE DURUMDA?

Best Brands (BESTE), TSI 13.22 itibarıyla yüzde 2,72'lik yükselişle 25,64 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.