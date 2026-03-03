Deniz Yatırım, Ford Otomotiv için daha önce belirlediği stratejisini sürdürerek tavsiyesini "AL" olarak korudu. Aracı kurum, hisse senedi için HEDEF fiyatını 135,80 TL olarak belirlerken, bu rakam güncel fiyat seviyelerine göre önemli bir yükseliş beklentisine işaret ediyor.

YATIRIMCI İÇİN GETİRİ BEKLENTİSİ: YÜZDE 23,23

Hissenin İstanbul Borsası'ndaki son işlem fiyatı olan 110,20 TL baz alındığında, Deniz Yatırım’ın belirlediği 135,80 TL’lik hedef fiyat, önümüzdeki 12 aylık süreçte %23,23 oranında bir prim potansiyeli barındırıyor.

İşte Deniz Yatırım'ın 3 Mart 2026 tarihli FROTO analizinin özeti:

Aracı Kurum: Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 135,80 TL

Son Fiyat: 110,20 TL

Tavsiye: AL

Prim Potansiyeli: %23,23

Rapor Tarihi: 3 Mart 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.