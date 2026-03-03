Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.163,32 puanı, en yüksek 13.380,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,01, mali endeks yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken 60'ı düştü. 4 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 274 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,31, bileşik getirisi yüzde 37,25 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9790 liradan, avro 51,0830 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 kayıpla 5 bin 274 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,1 yükselişle 81,3 dolardan işlem görüyor.

(AA)