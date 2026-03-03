26-27 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde talep toplayan Savur GYO’nun halka arz süreci resmen tamamlandı.

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülen süreçte, toplam 295.400.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

KATILIMCI BAŞINA ORTALAMA 169 LOT

Halka arza toplam 701.429 yatırımcı katılırken, bunun 701.103’ünü yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu. Yapılan dağıtım hesaplamalarına göre:

• Bireysel Yatırımcılar: Katılımcı sayısına göre yapılan hesaplamada ortalama 169 lot dağıtım yapıldı.

• Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: Bu gruptaki yatırımcılar, talep ettikleri miktarın yalnızca yüzde 3,11’i kadar hisse sahibi olabildi.

HALKA ARZA DEV TALEP: 7,33 KAT İLGİ!

Savur GYO’nun 1.075.256.000 TL büyüklüğündeki halka arzında, toplamda 2.164.644.929 TL nominal değerli dev bir talep toplandı.

Bu rakam, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,33 katına denk geliyor.

Kategorilere göre talep oranları şu şekilde gerçekleşti:

• Yurt İçi Bireysel: Tahsisatın 2,64 katı.

• Yüksek Talepte Bulunanlar: Tahsisatın 32,12 katı.

• Yurt İçi Kurumsal: Tahsisatın 8,62 katı.

• Yurt Dışı Kurumsal: Tahsisatın 3,62 katı.

DAĞITIM ORANLARI VE BORSADA İŞLEM TARİHİ

Halka arzda nihai tahsisat oranları bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yüksek talepte bulunanlar için yüzde 10, yurt içi kurumsal için yüzde 20 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 20 olarak uygulandı.

Payların bu hafta içinde Borsa İstanbul’da SVGYO koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.