Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında hem İstanbul'da yaşanan öğretmen cinayetine hem de bölgesel gelişmelere değinirken, sosyal konut projelerine ilişkin detayları paylaştı.

"GEREKEN MUTLAKA YAPILACAKTIR"

İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'i anan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakarlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum."

Öğretmenlere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hz. Ali Efendimiz'in bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır."

Soruşturma sürecine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başsavcılığımız, Adalet Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatma Nur öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin."

31 BİN 73 KONUT İÇİN KURA

Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da 31 bin 73 konutun kura çekiminin yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“500 bin sosyal konut projemiz kapsamında birazdan kuralarını çekeceğimiz 31.073 konutun Ankara'mız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem bölgemizde bu sene içinde, Ankara'mız dahil diğer şehirlerimizde ise önümüzdeki yılın Mart ayından itibaren tamamlayıp teslim edeceğimiz bu hanelerde hak sahibi kardeşlerimizin şimdiden sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmalarını Rabbimden niyaz ediyorum."

"GAZZE RAMAZAN'I YİNE MAHZUN KARŞILADI"

Ramazan ayına ve bölgesel gelişmelere değinen Erdoğan, Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek, "Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayan kardeşlerimiz Ramazan'ı yine mahzun bir şekilde karşıladı. İsrail hükümeti insani yardım girişlerini kasten engelleyerek Ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son beş ayda 620'nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali'de, Sudan'da, Arakan'da ve daha pek çok yerde mazlumlar Ramazan'ı ne yazık ki buruk bir kalple geçiriyor." diye konuştu.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK VE ALIYORUZ"

Bölgede artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin diplomasi vurgusunu yineleyerek, "Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan'la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a karşı düzenlenen hava harekatı eklendi. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin barış odaklı politika izlediğini belirten Erdoğan , "Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz." dedi.

"TOKİ'MİZ FEVKALADE BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU"

Kentsel dönüşüm ve deprem konutlarına ilişkin bilgiler paylaşan Erdoğan, TOKİ'nin bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu tamamladığını belirtti:

"TOKİ'miz bu süreçte fevkalade bir performans ortaya koydu ve böylelikle 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Alt gelir grubundaki 5 milyonu aşkın vatandaşımızın depreme dayanıklı ve emniyetli yaşam alanlarında ikamet etmesini sağladık."

"Milletimize verdiğimiz sözü tutarak üç yıl içinde tam 455.327 bağımsız bölümü tamamladık. 455 bin konutun altyapı masraflarının tamamını devlet olarak biz üstlendik ve kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yaptık."

Ödeme planına ilişkin detayları da aktaran Erdoğan şöyle konuştu:

"Buna göre yeni evlerine yerleşecek vatandaşlarımız ilk iki yıl boyunca hiç ödeme yapmayacak. Devamında ise 18 yıla yayılan sabit ve çok düşük bedelli taksitlerle zorlanmadan ödemesini gerçekleştirecek. Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız da Meclisimizde yapacağımız düzenlemeyle neredeyse dörtte biri fiyatına ev sahibi olacak. Kredi kullanmayı planlayan kardeşlerimize ise kamu bankalarımız gerekli kolaylıkları sağlayacak."